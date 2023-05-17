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Кылычдароглу заявил, что не оставит Турцию "фальшивому лидеру" Эрдогану

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что он не собирается проигрывать во втором туре выборов главы государства, поскольку не хочет оставлять страну действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом Кылычдароглу сказал в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Twitter.

Кылычдароглу заявил, что не оставит Турцию "фальшивому лидеру" Эрдогану
© globallookpress.com

«Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем «Большого Ближнего Востока», а теперь ориентируется на Россию», — отметил он.

Ранее действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсетях объявил о начале кампании перед вторым туром президентский выборов. Эрдоган заявил, что нацелен «на еще более крупную победу», чем в первом туре.

До этого высшая избирательная комиссия Турции официально объявила, что 28 мая состоится второй тур выборов президента.

Глава комиссии Ахмет Йенер на пресс-конференции заявил, что его организация постановила, на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набирает 50% голосов, провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая. Он добавил, что такое состоится впервые в истории Турции.

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