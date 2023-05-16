Дипломат заявил о сотрудничестве японцев с РФ «там, где им выгодно»

Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что Токио продолжает сотрудничать с Москвой даже после введения санкций, но лишь в тех областях, где японцам это выгодно. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, речь идет о сотрудничестве в чувствительных для Хоккайдо, самого северного острова Японии, областях - в рыбном промысле и добыче водорослей комбу (морской капусты).

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«Японская сторона старается не повышать градус антироссийских выступлений, минимизировать санкции, которые затрагивают эту область», - подчеркнул Марин.

Также продолжается сотрудничество в рамках нефтегазовых проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Арктик СПГ-2», фармацевтических и медицинских проектов.

Марин заявил о формировании явного противоречия: с одной стороны, Россию «обвиняют во всех грехах», а с другой - от нее требуют неукоснительно выполнять все соглашения по рыбному промыслу.

С 1985 года действует соглашение с Японией о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. В рамках этого соглашения комиссия устанавливает условия промысла лососевых российского происхождения в 200-мильной зоне Японии. В марте 2023-го Россия и Япония договорились сохранить квоту на уровне 2050 тонн.

При этом Россия приостановила соглашение 1998 года о некоторых вопросах сотрудничества в промысле морских живых ресурсов. В целом из четырех соглашений, касающихся морского промысла, два сейчас работают, а два поставлены на паузу, подчеркнул дипломат.

«По крайне мере неестественно, когда японская сторона высказывает претензии в ответ на приостановку Россией части этих соглашений. К этому относятся также и безвизовые обмены», - сказал Марин.

Генконсул добавил, что в Японии продолжается торговля российскими морепродуктами, хотя Токио и исключил Россию из списка стран наибольшего благоприятствования. Из-за этого выросли пошлины на часть продукции РФ.