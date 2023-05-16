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Маск заявил, что Сорос "ненавидит человечество"

Американский финансист Джордж Сорос "ненавидит человечество". Такое мнение в понедельник выразил Илон Маск.

Илон Маск обвинил Джорджа Сороса в ненависти к человечеству
© globallookpress.com

"Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество", - написал Маск в Twitter в ходе одного из обсуждений в соцсети, добавив, что сеть фондов Сороса, по его мнению, создана "не с благими намерениями".

В январе секретарь Собвеза РФ Николай Патрушев назвал фонд Сороса основным мировым центром осуществления "цветных революций". При этом секретарь СБ РФ отметил, что структурам этой организации оказались подконтрольны десятки депутатов Европарламента.

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