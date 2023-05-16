Илон Маск обвинил Джорджа Сороса в ненависти к человечеству

Американский финансист Джордж Сорос "ненавидит человечество". Такое мнение в понедельник выразил Илон Маск.
"Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество", - написал Маск в Twitter в ходе одного из обсуждений в соцсети, добавив, что сеть фондов Сороса, по его мнению, создана "не с благими намерениями".
В январе секретарь Собвеза РФ Николай Патрушев назвал фонд Сороса основным мировым центром осуществления "цветных революций". При этом секретарь СБ РФ отметил, что структурам этой организации оказались подконтрольны десятки депутатов Европарламента.