Bloomberg: Берлин потребовал от Пекина закрыть секретные отделения полиции в ФРГ

Немецкий власти потребовали от Китая закрыть секретные отделения полиции КНР, действующие на территории ФРГ. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, в Германии могут действовать как минимум два мобильных пункта полиции, которые китайские власти используют для контроля и запугивания китайцев, проживающих за рубежом.

Представитель МВД Максимилиан Калл говорил, что за деятельностью этих участков внимательно следят местные власти.

«ФРГ не заключала двустороннего соглашения с КНР о работе так называемых зарубежных полицейских участков», — пояснил он.