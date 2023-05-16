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Bloomberg: Берлин потребовал от Пекина закрыть секретные отделения полиции КНР в ФРГ

Немецкий власти потребовали от Китая закрыть секретные отделения полиции КНР, действующие на территории ФРГ. Об этом пишет Bloomberg.

Bloomberg: Берлин потребовал от Пекина закрыть секретные отделения полиции в ФРГ
© РИА Новости

По информации агентства, в Германии могут действовать как минимум два мобильных пункта полиции, которые китайские власти используют для контроля и запугивания китайцев, проживающих за рубежом.

Представитель МВД Максимилиан Калл говорил, что за деятельностью этих участков внимательно следят местные власти.

«ФРГ не заключала двустороннего соглашения с КНР о работе так называемых зарубежных полицейских участков», — пояснил он.

При этом китайский посол в Германии Ли Кэцян говорил, что «правительство Китая всегда поддерживало международное право и уважало суверенитет и юрисдикцию всех стран».

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