На Украине исключили урегулирование конфликта без участия Китая

Процесс урегулирования конфликта на Украине не сможет обойтись без Китая, учитывая его позиции в мире. Такое мнение в интервью японской газете Asahi, выдержки из которого приводятся в четверг, выразила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"В решении этой сложной ситуации не обойтись без участия Китая, учитывая его приверженность международной безопасности, статус постоянного члена Совета безопасности ООН и статус экономической державы", - отметила Джапарова, которая присутствовала при недавнем телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином.

По ее словам, этот разговор прошел в "конструктивной и теплой атмосфере".

"Разговор длился 59 минут. Это очень важный момент", - добавила она.

По мнению Джапаровой, важность также представляет тот факт, что до китайского лидера было напрямую донесено видение ситуации украинской стороной.

Си Цзиньпин 26 апреля провел первую с начала специальной военной операции России на Украине телефонную беседу с Зеленским. Китайский лидер подтвердил готовность Пекина способствовать налаживанию переговорного процесса с целью прекращения конфликта. Он также сообщил о намерении направить специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии "на Украину и в другие страны", чтобы "подробно обсудить со всеми заинтересованными сторонами политическое урегулирование украинского кризиса".