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В Эквадоре неизвестные совершили покушение на мэра города

Неизвестные обстреляли автомобиль мэра Дурана Луиса Чонильо. Как сообщила в понедельник полиция, в результате нападения погиб один из охранников градоначальника, пять человек получили ранения.

В Эквадоре неизвестные совершили покушение на мэра города
© ТАСС

"Сегодня утром было совершено нападение на автомобиль, в котором находился мэр Дурана Луис Чонильо", - говорится на странице полиции в Twitter.

После нападения правоохранительные органы сообщили о шести пострадавших, в том числе двух полицейских, охранявших мэра. Позднее полиция подтвердила гибель одного из них. Чонильо не пострадал.

Президент страны Гильермо Лассо осудил нападение на мэра шестого по численности населения города Эквадора.

"Мы не позволим террору победить в этой битве. Я поручил министру внутренних дел Хуану Сапате обеспечить безопасность избранных мэров и префектов в соответствии с оценкой рисков", - написал глава государства на странице в Twiiter.

Прокуратура начала расследование.

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