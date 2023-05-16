Стало известно о негативной перспективе зерновой сделки

Позитивных моментов по продлению сроков действия зерновой сделки в настоящее время нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом переговоров.

По его словам, это будут переговоры технических делегаций, которые с начала действия механизма ведутся на постоянной основе. Говоря о перспективах сроков продления сделки он заявил, что сегодня «радующих перспектив нет». При этом он не исключил, что завтра удастся добиться большего прогресса.

Собеседник агентства указал, что все хотят, чтобы работа механизма не останавливалась.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне в срок до 18 мая.