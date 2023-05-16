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Стало известно о негативной перспективе зерновой сделки

Позитивных моментов по продлению сроков действия зерновой сделки в настоящее время нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом переговоров.

Стало известно о негативной перспективе зерновой сделки
© РИА Новости

По его словам, это будут переговоры технических делегаций, которые с начала действия механизма ведутся на постоянной основе. Говоря о перспективах сроков продления сделки он заявил, что сегодня «радующих перспектив нет». При этом он не исключил, что завтра удастся добиться большего прогресса.

Что такое зерновая сделка и почему Россия ее заморозила

Собеседник агентства указал, что все хотят, чтобы работа механизма не останавливалась.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне в срок до 18 мая.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не видит подвижек в выполнении российской части зерновой сделки. При этом российское сельское хозяйство продолжает сталкиваться с блокировкой со стороны Запада из-за введенных ограничительных мер.

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