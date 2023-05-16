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СМИ раскрыли страх Шольца в вопросе поддержки Киева

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц изначально нехотя оказывал финансовую и военную поддержку Киеву из-за опасений быть раскритикованным своей партией, что привело к охлаждению отношений между Берлином и Киевом, сообщает The Guardian.

СМИ раскрыли страх Шольца в вопросе поддержки Киева
© ТАСС

Назначение канцлером Бориса Писториуса главой Министерства обороны Германии было призвано исправить ситуацию и сгладить напряжение в отношениях между ФРГ и Украиной. До этого Шольц обдумывал каждый шаг, опасаясь негативной реакции со стороны своей партии. Напряженность между двумя странами достигла пика осенью 2022 года из-за застопорившейся поставки танков Leopard 2.

Однако позже канцлер ФРГ уступил. В последние месяцы изменились отношения между Германией и Украиной. МИД Германии и Минобороны отныне проявляют большую решительность в отношении России, пишет издание. Предполагается, что в случае победы Киева и дальнейшим ее вступлением в Европейский союз роль Берлина будет ключевой. Во время проведения переговоров украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется считаться с мнением Шольца.

Зеленский знает, что у него есть, возможно, всего шесть-восемь месяцев для контрнаступления, чтобы вытеснить Россию из занятых территорий. Это также продемонстрирует Западу эффективность поддержки, оказанной до сих пор. Президент Украины знает, что если он не сможет закончить работу в этом году, ему придется делать это в следующем году в еще более сложных обстоятельствах.

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