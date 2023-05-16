Французов шокировал новый подарок Макрона Зеленскому

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали президента республики Эммануэля Макрона за решение отправить на Украину легкие колесные танки производства Франции АМХ-10RC.

«Это «хит» 1970 года. Они неплохо послужили в африканских военных переворотах, но никто уже и не вспомнит, когда именно, так давно это было», – написал комментатор.

Читатели французской газеты отметили, что судя по отправленному киевскому режиму оружию, Франция предпочитает поддерживать его больше на словах, чем на деле, ведь эти машины «давно устарели и никуда не годятся». Президент Украины Владимир Зеленский даже не понимает, что европейцы «втюхивают» ему «бронированных пенсионеров».

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге обучить несколько бригад ВСУ на территории республики, а также вооружить их десятками бронемашин и легких танков АМХ-10RC.

Помимо этого, французский лидер объявил о поставке дополнительных систем ПВО на Украину. Французы возмутились, что западные страны соревнуются, кто обучит большее число украинских боевиков и даст Киеву технику поопаснее, а оплачивать все это вынуждены европейские налогоплательщики.

«А кто оплачивает поставки оружия Украине? Мы, французы, и весь остальной западный мир», – заявил один из пользователей.

По мнению комментаторов, ни Зеленский, ни Макрон не стоят внимания, но из-за их решений жизней лишаются молодые люди. Французы выразили надежду, что дипломатия в конце концов возьмет верх.