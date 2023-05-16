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Макрон отверг данную ему французами характеристику

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не согласен с определением «презрительный» в свой адрес, в чем его чаще всего упрекают граждане страны. Об этом он рассказал в интервью в эфире телеканала TF1.

Макрон отверг данную ему французами характеристику
© РИА Новости

Как уточнил политик, он часто бывает жестким.

«Но презрительным — нет, я не признаю этого. Быть презрительным — значит не слушать людей. Настоящее презрение — это врать людям, а я всегда говорю правду», — отверг Макрон данную ему французами характеристику.

Президент добавил, что продолжает искать контакта с жителями, выезжая в разные регионы, несмотря на протесты, сопровождающие его визиты.

«Если бы я и впрямь презирал Францию и французов, я не пытался бы говорить с народом и делать что-то на благо страны», — высказался он.

В марте популярность президента Франции упала до рекордного минимума на фоне пенсионной реформы.

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