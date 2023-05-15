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США планируют присоединиться к реестру СЕ о нанесенных Украине убытках

На ближайшем саммите Совета Европы будет представлен реестр нанесенных Украине убытков, рассказал представитель постпредства США при ООН. Он добавил, что Соединенные Штаты планируют к нему присоединиться, пишет РИА «Новости».

США планируют присоединиться к реестру СЕ о нанесенных Украине убытках
© РИА Новости

В постпредстве пояснили, что США намереваются присоединиться к реестру в качестве ассоциированного члена-основателя.

Отмечается, что реестр является основным документом IV саммита лидеров входящих в Совет Европы стран, который пройдет на этой неделе в Рейкьявике (Исландия).

Представлять Вашингтон на мероприятии будет постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Ранее сообщалось, что на саммит «Большой семерки» (G7) будут приглашены лидеры Индии, Индонезии и Бразилии. Бразильские дипломаты на мероприятии будут добиваться того, чтобы итоговый документ был выдержан в нейтральном тоне и не содержал критику России.

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