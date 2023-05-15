США планируют присоединиться к реестру СЕ о нанесенных Украине убытках
На ближайшем саммите Совета Европы будет представлен реестр нанесенных Украине убытков, рассказал представитель постпредства США при ООН. Он добавил, что Соединенные Штаты планируют к нему присоединиться, пишет РИА «Новости».
В постпредстве пояснили, что США намереваются присоединиться к реестру в качестве ассоциированного члена-основателя.
Отмечается, что реестр является основным документом IV саммита лидеров входящих в Совет Европы стран, который пройдет на этой неделе в Рейкьявике (Исландия).
Представлять Вашингтон на мероприятии будет постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Ранее сообщалось, что на саммит «Большой семерки» (G7) будут приглашены лидеры Индии, Индонезии и Бразилии. Бразильские дипломаты на мероприятии будут добиваться того, чтобы итоговый документ был выдержан в нейтральном тоне и не содержал критику России.