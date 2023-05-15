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Бразилия хочет избежать принятия антироссийской декларации на G7

Бразильская делегация примет участие в расширенном саммите «Большой семерки» (G7), рассказал секретарь МИД Бразилии Маурисиу Лириу. Он добавил, что дипломаты планируют добиваться того, чтобы итоговая декларация не носила откровенно антироссийский характер, пишет Globo.

Бразилия хочет избежать принятия антироссийской декларации на G7
© globallookpress.com

По данным газеты, 20 и 21 мая в японской Хиросиме пройдет саммит G7. В нем примут участие как представители стран-постоянных членов организации, так и делегации Бразилии, Индии, Индонезии, Австралии и ряда других государств.

Главы государств и правительств обсудят вопросы обеспечения продовольственной безопасности на планете, меры по обеспечению продуктами беднейших стран.

По итогам саммита будут приняты две резолюции. В одной будет изложена точка зрения лидеров США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Германии и Японии. Во второй, расширенной, будут представлены рекомендации и заключения всех стран, принявших участие в мероприятии.

Секретарь пояснил, что Бразилия работает над тем, чтобы совместная итоговая декларация, «не стала антироссийским актом». В частности, чтобы конфликт на Украине упоминался без оценочных суждений и критики в адрес Москвы.

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