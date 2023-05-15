Моравецкий: Польша будет работать над изъятием зданий у посольства России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна «будет работать» над новым изъятием российского здания. Об этом он рассказал в эфире телеканала Polsat .

«Недавно в результате успешных действий было отобрано одно из зданий на территории Варшавы. И мы будем работать над очередными», – заявил Моравецкий.

Напомним, что в апреле местные власти в Варшаве изъяли школу при российском посольстве. По требованию властей сотрудники учреждения были вынуждены покинуть здание. В ответ на это в МИД России заявили, что этот шаг Польши «не останется без нашей жесткой реакции».