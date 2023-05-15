Венгрия заблокировала выделение Украине транша военной помощи
Власти Венгрии заблокировали выделение очередного транша военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Будапешт потребовал от фонда в будущем играть «глобальную роль», а не работать исключительно на вооружение Киева.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил выделение одного миллиарда на закупку снарядов для Украины через Европейский фонд мира.
Напомним, что на сегодняшний день западные страны выделили из фонда на военную помощь Украине 5,6 миллиарда евро.