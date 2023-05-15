Венгрия заблокировала выделение Украине транша военной помощи

Власти Венгрии заблокировали выделение очередного транша военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Будапешт потребовал от фонда в будущем играть «глобальную роль», а не работать исключительно на вооружение Киева.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил выделение одного миллиарда на закупку снарядов для Украины через Европейский фонд мира.