В США признали роль Китая в урегулировании кризиса на Украине

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель прокомментировал сообщения, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй направился в Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж на консультации по урегулированию украинского кризиса. Его слова приводит ТАСС .

Патель признал роль Китая в урегулировании кризиса на Украине и подчеркнул, что в вопросах дипломатии ничего не должно происходить без участия Киева, когда это его касается. Он добавил, что «никто не хочет, чтобы эта война закончилась, больше, чем украинские партнеры».