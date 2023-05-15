$79.10+1.9086.09+1.84

Пашинян озвучил «красные линии» при сотрудничестве с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова сотрудничать с Россией, пока для неё не появится риск попасть под антироссийские санкции. Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

Пашинян озвучил «красные линии» при сотрудничестве с Россией
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

«Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции – наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим подпасть под санкции. Здесь нет никакого секрета», – заявил он.

Пашинян также добавил, что из-за ситуации на Украине многие логистические цепочки между Россией и Арменией были нарушены. Из-за этого ряд товаров, которые напрямую поставлялись в Россию, теперь идут через другие страны.

«Речь идет не только об изменении маршрутов, большинство европейских перевозчиков отказываются от прямого сотрудничества с российским рынком. А российские перевозчики не могут доставить их в Польшу. Таким образом, были созданы совершенно новые логистические маршруты, в том числе через территорию Армении. Но мы стараемся быть максимально прозрачными в отношении подсанкционных товаров, сотрудничаем с ЕС, США и даже с самой Россией», – добавил он.

Ранее Армения и Азербайджан договорились возобновить диалог по делимитации границы.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий