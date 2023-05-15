Пашинян озвучил «красные линии» при сотрудничестве с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова сотрудничать с Россией, пока для неё не появится риск попасть под антироссийские санкции. Об этом сообщает агентство «Арменпресс».
«Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции – наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим подпасть под санкции. Здесь нет никакого секрета», – заявил он.
Пашинян также добавил, что из-за ситуации на Украине многие логистические цепочки между Россией и Арменией были нарушены. Из-за этого ряд товаров, которые напрямую поставлялись в Россию, теперь идут через другие страны.
«Речь идет не только об изменении маршрутов, большинство европейских перевозчиков отказываются от прямого сотрудничества с российским рынком. А российские перевозчики не могут доставить их в Польшу. Таким образом, были созданы совершенно новые логистические маршруты, в том числе через территорию Армении. Но мы стараемся быть максимально прозрачными в отношении подсанкционных товаров, сотрудничаем с ЕС, США и даже с самой Россией», – добавил он.
Ранее Армения и Азербайджан договорились возобновить диалог по делимитации границы.