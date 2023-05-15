Пашинян озвучил «красные линии» при сотрудничестве с Россией

«Речь идет не только об изменении маршрутов, большинство европейских перевозчиков отказываются от прямого сотрудничества с российским рынком. А российские перевозчики не могут доставить их в Польшу. Таким образом, были созданы совершенно новые логистические маршруты, в том числе через территорию Армении. Но мы стараемся быть максимально прозрачными в отношении подсанкционных товаров, сотрудничаем с ЕС, США и даже с самой Россией», – добавил он.