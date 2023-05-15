Госдеп США выразил обеспокоенность уровнем религиозных свобод в России

Исследователи Госдепа США в докладе о религиозных свободах в мире снова назвали Россию государством, «вызывающим особую обеспокоенность». Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, презентацию доклада о ситуации в сфере религии в большинстве стран планеты провели госсекретарь Энтони Блинкен и посол по международным религиозным свободам Рашад Хусейн.

В документе отмечается, что Москва якобы совершает гонения на «религиозные общины в пределах и вне ее границ».

Отмечается, что российские официальные лица неоднократно отвергали обвинения в подобных действиях как в России, так и за ее пределами.

Также в докладе высказывается беспокойство действиями властей Китая, Саудовской Аравии, Индии, Никарагуа. В частности, Пекин вновь обвинили в преследованиях буддистов Тибета, христиан и мусульман-уйгуров.

Вместе с тем, Госдеп одобрил позитивные перемены в Бразилии, Канаде и Бельгии.