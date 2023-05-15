В Германии извинились за слова о советской армии в день приезда Зеленского

Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Герман Винклер извинился за то, что допустил в своей публикации грубые высказывания в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Kölner Stadt-Anzeiger.

В воскресенье, 14 мая, Зеленский впервые после начала конфликта на Украине посетил Германию. Он нанес визиты ряду официальных лиц, обсудил дальнейшие поставки вооружений и военной техники.

Во время визита в стране были приняты беспрецедентные меры безопасности. В частности, были перекрыты трассы, по которым проезжал президент Украины. Кроме того, небо над Берлином патрулировали полицейские вертолеты.

Чрезмерные меры, направленные на защиту гостя, оказанное ему внимание, вызвали раздражение у Винклера.

Вице-президент DFB опубликовал в социальных сетях пост, в котором назвал Зеленского «бывшим украинским актером» и саркастично «поблагодарил» правительство ФРГ за то, что оно не снесло мемориал советским солдатам в Трептов-парке в знак солидарности с Киевом.

Публикацию функционера немедленно раскритиковали как комментаторы, так и официальные лица. Винклер был вынужден удалить пост.