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В Германии извинились за слова о советской армии в день приезда Зеленского

Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Герман Винклер извинился за то, что допустил в своей публикации грубые высказывания в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Kölner Stadt-Anzeiger.

В Германии извинились за слова о советской армии в день приезда Зеленского
© globallookpress.com

В воскресенье, 14 мая, Зеленский впервые после начала конфликта на Украине посетил Германию. Он нанес визиты ряду официальных лиц, обсудил дальнейшие поставки вооружений и военной техники.

Во время визита в стране были приняты беспрецедентные меры безопасности. В частности, были перекрыты трассы, по которым проезжал президент Украины. Кроме того, небо над Берлином патрулировали полицейские вертолеты.

Чрезмерные меры, направленные на защиту гостя, оказанное ему внимание, вызвали раздражение у Винклера.

Вице-президент DFB опубликовал в социальных сетях пост, в котором назвал Зеленского «бывшим украинским актером» и саркастично «поблагодарил» правительство ФРГ за то, что оно не снесло мемориал советским солдатам в Трептов-парке в знак солидарности с Киевом.

Публикацию функционера немедленно раскритиковали как комментаторы, так и официальные лица. Винклер был вынужден удалить пост.

После этого он сделал заявление, в котором попросил прощения за свой поступок, а также за то, что причинил моральные страдания тем, кто его прочитал. Он подчеркнул, что выступает за мир, не поддерживает действия Москвы, но, на фоне этого, не согласен и с тем, что делает Зеленский.

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