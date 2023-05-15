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Зеленский: Украине нужно еще немного времени для контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно еще немного времени для контрнаступления. Его слова приводит «РИА Новости».

«Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время», — сказал Зеленский во время визита в Великобританию.

Деталями подготовки он делиться отказался, отметив, что Украина «должна готовиться».

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Ранее Зеленский заявлял, что Украине «нужно больше времени» на подготовку контрнаступления. Он указывал, что Киев может перейти к нему уже сейчас, но «потеряет много людей».

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