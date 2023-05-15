Президент Беларуси Александр Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

© Telegram-канал «Пул Первого»

Сообщается, что Лукашенко посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Беларуси, где заслушает доклад о работе систем противовоздушной обороны. В источнике также добавили, что Лукашенко начал встречу со слов: «Без великих докладов. Посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны».

Напомним, что до этого момента Лукашенко не появлялся на публике с 9 мая. Тогда он посетил парад Победы в Москве, но не присутствовал на неформальном завтраке с лидерами стран СНГ.