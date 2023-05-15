Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая
Президент Беларуси Александр Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Сообщается, что Лукашенко посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Беларуси, где заслушает доклад о работе систем противовоздушной обороны. В источнике также добавили, что Лукашенко начал встречу со слов: «Без великих докладов. Посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны».
Напомним, что до этого момента Лукашенко не появлялся на публике с 9 мая. Тогда он посетил парад Победы в Москве, но не присутствовал на неформальном завтраке с лидерами стран СНГ.
Позже он вернулся в Минск и посетил церемонию возложения цветов на площади Победы, но не стал выступать с торжественной речью. 14 мая Лукашенко также не присутствовал на праздновании Дня национальных символов. На фоне этого в сети появились слухи о болезни белорусского лидера. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следует ориентироваться на официальные сообщения о здоровье Лукашенко.