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Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая
© Telegram-канал «Пул Первого»

Сообщается, что Лукашенко посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Беларуси, где заслушает доклад о работе систем противовоздушной обороны. В источнике также добавили, что Лукашенко начал встречу со слов: «Без великих докладов. Посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны».

Напомним, что до этого момента Лукашенко не появлялся на публике с 9 мая. Тогда он посетил парад Победы в Москве, но не присутствовал на неформальном завтраке с лидерами стран СНГ.

В Белоруссии объяснили отсутствие Лукашенко на завтраке в Кремле в День Победы

Позже он вернулся в Минск и посетил церемонию возложения цветов на площади Победы, но не стал выступать с торжественной речью. 14 мая Лукашенко также не присутствовал на праздновании Дня национальных символов. На фоне этого в сети появились слухи о болезни белорусского лидера. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следует ориентироваться на официальные сообщения о здоровье Лукашенко.

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