В Грузии оценили эффект от возобновления авиасообщения с Россией

Сфера туризма Грузии получит прибыль от $300 до 400 млн в год после того, как будет восстановлено авиасообщение с РФ. Об этом в понедельник заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.

"В сфере туризма мы ожидаем эффекта примерно от $300 до 400 млн в течение одного года после того, как будут восстановлены полеты (с РФ - прим. ТАСС)", - сказал Давиташвили.

Агентство гражданской авиации Грузии ранее в понедельник сообщило, что к ним уже обратились несколько российских авиакомпаний за разрешением начать выполнять полеты. Как уточнил Давиташвили, всего три авиакомпании обратились к грузинским властям за таким разрешением. Названия компаний не указываются.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом президент отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала принятые российской стороной решения провокационными, при этом правительство и правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приветствовали возможность безвизовых поездок грузинских граждан в РФ и прямых рейсов.

Визовый режим с Грузией был введен по решению российских властей в 2000 году. При этом Грузия отменила визы для россиян с 2012 года. Согласно грузинскому законодательству, граждане России могут посещать страну без виз и находиться в республике до одного года. Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны Тбилиси в 2008 году после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все международные аэропорты Грузии — в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Об этом сообщает ТАСС.

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«Что касается российских авиакомпаний, у нас заявки от трех авиакомпаний, но мы изучаем документы и окончательное решение примем на основании критериев», — заявил он.

Давиташвили отметил, что решение по заявкам может быть принято уже завтра.

Россия с 15 мая возобновляет прямое авиасообщение с Грузией, указ подписал президент Владимир Путин. Кроме того, для граждан Грузии отметили визовый режим. Но пока авиакомпании и туроператоры только согласовывают все условия.

Пассажирам и туристам придется подождать около месяца, пока начнут летать прямые рейсы, говорят эксперты.

Рейсы ждали четыре года

Ограничения на полеты в Грузию ввели в июне 2019 года из-за обострений отношений между двумя странами. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что возобновление авиасообщения между Россией и Грузией будет возможно после "возвращения ситуации в Грузии в нерусофобское русло".

Теперь, спустя почти четыре года, как уточнили в Минтрансе, российские авиакомпании будут совершать семь прямых рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и обратно. Перелеты будут осуществляться на отечественных самолетах.

На чем полетим

Власти Грузии сообщили, что разрешат прямые перелеты в страну только для не попавших под санкции российских авиакомпаний после соответствующего уведомления со стороны Москвы. По словам замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили, пока таких уведомлений Тбилиси не получал.

Как пояснил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, летать будут вероятно на "Суперджетах", максимальная емкость которых 116 кресел.

Какие конкретно компании полетят еще неизвестно. Росавиация ситуацию пока не комментирует. Ранее летал "Аэрофлот". Специалисты говорят, что поставить рейсы могут авиакомпании "Азимут", "Россия", Red Wings и другие перевозчики.

Во всяком случае в Red Wings уже заявили, что при наличии допусков на выполнение полетов в Грузию планирует расширить свою маршрутную сеть данным направлением. "Полагаем, что это будет востребованное направление для наших пассажиров", - отметили в авиакомпании.

Но есть различные санкции, и какие авиакомпании подпадут под критерии, которые выдвинула грузинская сторона, сейчас сказать очень сложно, отмечает Горин. "Есть санкционные ограничения от Канады, от Великобритании, от США, от Евросоюза. Есть также ограничения по линии лизинга, регистрации самолетов. Чем именно будет руководствоваться грузинская сторона пока мы не знаем", - отмечает Горин. Авиакомпании должны получить допуски с двух сторон.

Сколько будут стоить туры

Пока туроператоры с 15 мая формируют туры в Грузию на рейсах с пересадкой через Ереван. Как только появятся рейсы российской авиакомпании и на паритетной основе - грузинской, начнется продажа туров на прямых рейсах.

Пока перелет с пересадкой в Грузию стоит от 30 до 50 тыс. туда и обратно на человека. Как поясняет "РГ" представитель сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, дешевле всего лететь до Тбилиси - это стоит около 40 тыс. рублей, чуть дороже будет добраться до Батуми (около 65 тыс. рублей). "Мы ожидаем, что при появлении регулярных прямых рейсов, авиабилеты станут дешевле", - говорит она.

Стоимость отдыха зависит от его продолжительности и категории отеля. Цены на номер в трёхзвёздочной гостинице в столице Грузии сейчас начинаются от 1,4 тыс. рублей за ночь, в Батуми - от 2,5 тыс. рублей, а в Кутаиси - от 1,5 тыс. рублей.

Таким образом, недельный отдых в Тбилиси обойдётся примерно в 50 тыс. рублей на человека, а такой же по длительности отпуск в курортном городе на побережье Черного моря - примерно в 83 тыс. рублей, если не учитывать стоимость перелета и дополнительные расходы, говорит Шелехова.

Спрос есть и будет

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что турпоток в Грузию после открытия прямых рейсов может превзойти показатели 2018 года, когда Грузию посетило 1,22 млн россиян. Но основным препятствием для этого могут стать лишь ограничения по количеству бортов, а также емкость местных гостиниц.

При этом, даже без прямых рейсов в прошлом году Грузию посетило 822 тыс. россиян, что вполне сопоставимо с лучшими показателями 2018 года, замечает Горин.

Можно зимой полететь в Грузию кататься на лыжах, а летом - на пляж в Батуми. Также есть известный курорт Боржоми, экскурсионные, гастрономические туры.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим с Грузией отменяется. Также он снял запрет на прямые перелеты между странами. «Вечерняя Москва» узнала, как эти изменения скажутся на туристах.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, полеты из России в Грузию могут запустить уже в этом месяце. Однако грузинские власти предъявили требование: разрешение на полеты получат только те российские компании, которые не попали под санкции.

Средний чек на полеты в эту страну составляет сейчас 50 тысяч рублей. В такую сумму обходятся билеты туда-обратно. Лететь приходится с пересадкой в Ереване. С появлением прямых рейсов цены могут несколько снизиться. Сейчас этот вопрос уже активно прорабатывается.

— По моим прогнозам, стоимость авиабилетов упадет несильно — приблизительно на 10–15 процентов. Однако Грузия всегда была востребованным местом для отдыха россиян. Поэтому думаю, что спрос вырастет, а вместе с ним и стоимость проживания в стране, — отмечает владелица одного из российских турагентств Светлана Тихонова.

Самыми популярными туристическими местами считаются Тбилиси и Батуми. Батуми, кстати, многие выбирают в качестве неплохого летнего курорта. За последние несколько лет город стал финансовой столицей страны. На его территории находится большое количество удобных и современных пляжей, точек для семейного досуга.

Пикет против проведения в Грузии экскурсий гидами-иностранцами, особенно россиянами, провели в воскресенье у здания Национальной администрации туризма в Тбилиси несколько десятков грузинских гидов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Они заявили, что, во-первых, теряют работу, а во-вторых иностранные гиды искажают историю Грузии.

«Гиды должны быть только гражданами Грузии и знать грузинский язык», – заявили участники акции.

По их словам, эти требования должны быть утверждены законодательно.

«Часто гиды из России рассказывают, например, что Грузия – чуть ли не российская губерния, – отметила одна из гидов. – Да и вообще они не могут знать о нашей родине то, что в деталях знаем мы. То есть речь о престиже профессии!».

В интервью газете ВЗГЛЯД одна из экскурсоводов, член Ассоциации гидов Грузии, пожелавшая остаться неназванной, подтвердила, что «в связи с наплывом россиян увеличивается конкуренция, и это негативно сказывается на нашей работе».

«Граждане России, переехавшие в Грузию за последний год, занимаются разными видами бизнеса, в том числе туристическим. Они очень активны в соцсетях, ориентируясь на своих соотечественников. Надо урегулировать законом этот вопрос. Закон Грузии должен защищать нас от такого засилья иностранцев», – отметила она.

Согласно официальным данным, в Грузии находятся постоянно 60 тыс. россиян, а еще десятки тысяч приезжают как туристы.

Очереди из легкового транспорта не наблюдается на границе России с Грузией после отмены визового режима. Такие данные приводятся на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

Согласно сведениям о загруженности автомобильных пунктов пропуска, на КПП "Верхний Ларс" нет очереди из легковых машин, не было и накануне, 14 мая. За сутки в Россию из Грузии въехали 1 167 машин, выехали - 843.

Перед пунктом пропуска выезда из России ожидают 400 большегрузов, въезда в страну - 457.

Граждане Грузии с понедельника могут посещать Россию без оформления виз. Действовавший с 2000 года для грузинских граждан визовый режим отменен указом президента РФ Владимира Путина от 10 мая.

В Тбилиси не намерены поднимать вопрос восстановления железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщает Sputnik Грузия.

«Вопрос железнодорожного сообщения не стоит в повестке дня», – отметил Кобахидзе.

По его словам, Тбилиси принимает только те решения, которые выгодны для национальных интересов.

Поезда между Грузией и Россией не ходят с начала 90-х годов.

С 15 мая граждане Грузии могут въезжать на территорию Российской Федерации без виз на срок до 90 дней. Визовый режим был отменен указом российского президента Владимира Путина.

Президент республики Саломе Зурабишвили назвала указы Путина «очередной провокацией». Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили положительно оценил отмену Россией визового режима и запрета на авиасообщение между странами.

Более 220 тыс. россиян посетили Грузию с января по март 2023 года, что составило более четверти всех иностранных граждан, приехавших в страну в этот период. Об этом сообщила в понедельник Национальная служба статистики Грузии.

"Наибольшее число визитеров в I квартале 2023 года, 220,7 тыс., было зафиксировано из Российской Федерации, что составило 25,3% суммарного числа визитеров", - говорится в сообщении.

Как уточняется, общее число визитов граждан РФ, когда один и тот же человек мог пересечь границу несколько раз, составило 256,8 тыс., это более чем в четыре раза превосходит аналогичный показатель прошлого года.