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Токаев поздравил Эрдогана с лидерством в первом туре президентских выборов в Турции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поздравил его с лидерством в первом туре состоявшихся в республике 14 мая президентских выборов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

Токаев поздравил Эрдогана с лидерством в первом туре выборов в Турции
© ТАСС

"В ходе телефонного разговора глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов в Турции. Президент Казахстана также отметил успех республиканского альянса во главе с Партией справедливости и развития на парламентских выборах", - говорится в сообщении.

Отмечено, что лидеры Казахстана и Турции также обсудили вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества между двумя странами.

Глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер сообщил в понедельник, что так как ни один из кандидатов на пост президента не набрал на состоявшихся 14 мая выборах главы республики свыше 50% голосов избирателей, 28 мая пройдет второй тур голосования. Победителем среди двух претендентов - действующего президента Тайипа Эрдогана и лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу - станет политик, набравший большинство голосов.

В первом туре действующий президент Турции набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции - 44,88%. Представитель политического блока "Ата" Синан Оган получил 5,17% голосов.

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