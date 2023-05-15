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Польский премьер намекнул на китайское происхождение прилетевшего аэростата

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил на фоне истории с прилетевшим на территорию республики аэростатом, что в феврале 2023 года в воздушном пространстве США и Канады были обнаружены китайские шпионские зонды. Об этом пишет РИА «Новости».

Польский премьер намекнул на китайское происхождение прилетевшего аэростата
© globallookpress.com

По данным агентства, в субботу, 13 мая, польские военные распространили информацию о неизвестном объекте, который прилетел со стороны Белоруссии. По их мнению, он мог быть разведывательным зондом.

Контакт с объектом был утрачен на севере республики. В настоящее время ведутся его поиски.

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Моравецкий отметил, что в феврале в небе над Аляской были замечены «китайские шпионские воздушные шары». В дальнейшем они были обнаружены над Канадой, а затем снова - над США, заметил премьер.

Ранее сообщалось, что тайваньские военные во время патрулирования территории вокруг военной базы нашли обломки произведенного в Шанхае зонда.

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