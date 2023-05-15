Лондон заявил, что не планирует отправлять Украине истребители
В офисе премьера Британии сообщили об отсутствии у страны планов по отправке истребителей Украине. Об этом сообщает Reuters, передает РИА Новости.
«Таких планов нет», - подчеркнул представитель премьера Британии Риши Сунака.
До этого президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о прибытии в Лондон. Он заявил, что собирается провести переговоры с премьером Великобритании.
Согласно пресс-релизу, опубликованному на официальном сайте правительства Великобритании, государство летом приступит к обучению украинских пилотов и работе с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.
Ранее газета Politico, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации президента США, сообщила, что в Белом доме ведется обсуждение нового пакета военной помощи Украине.
Как стало известно, новые меры будут рассчитаны на «продолжение поступления Украине поддержки».