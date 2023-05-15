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Лондон заявил, что не планирует отправлять Украине истребители

В офисе премьера Британии сообщили об отсутствии у страны планов по отправке истребителей Украине. Об этом сообщает Reuters, передает РИА Новости.

Лондон заявил, что не планирует отправлять Украине истребители
© globallookpress.com

«Таких планов нет», - подчеркнул представитель премьера Британии Риши Сунака.

До этого президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о прибытии в Лондон. Он заявил, что собирается провести переговоры с премьером Великобритании.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на официальном сайте правительства Великобритании, государство летом приступит к обучению украинских пилотов и работе с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.

Ранее газета Politico, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации президента США, сообщила, что в Белом доме ведется обсуждение нового пакета военной помощи Украине.

Как стало известно, новые меры будут рассчитаны на «продолжение поступления Украине поддержки».

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