Лондон заявил, что не планирует отправлять Украине истребители

В офисе премьера Британии сообщили об отсутствии у страны планов по отправке истребителей Украине. Об этом сообщает Reuters, передает РИА Новости.

«Таких планов нет», - подчеркнул представитель премьера Британии Риши Сунака.

До этого президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о прибытии в Лондон. Он заявил, что собирается провести переговоры с премьером Великобритании.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на официальном сайте правительства Великобритании, государство летом приступит к обучению украинских пилотов и работе с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.

Ранее газета Politico, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации президента США, сообщила, что в Белом доме ведется обсуждение нового пакета военной помощи Украине.