СМИ: в Белом доме обсуждают новый пакет военной помощи Украине

В Белом доме ведется обсуждение нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США, передает ТАСС.

Отмечается, что новые меры будут рассчитаны на «продолжение поступления Украине поддержки».

Собеседник издания уточнил, что пока неизвестно, как изменятся потребности Киева во время или после наступления, но американская сторона «полностью привержена» поддерживать Украину еще долго.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что глава кабмина Великобритании Риши Сунак намерен объявить сегодня о новом пакете помощи для Украины, куда будут включены зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.