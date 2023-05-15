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Назначено новое правительство Словакии

Президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила новый кабинет министров. Об этом пишет РИА Новости.

Назначено новое правительство Словакии
© globallookpress.com

Кабинет министров, как и предполагалось, возглавит Людовит Одор, который ранее занимал пост заместителя главы Нацбанка Словакии.

Правительство составлено из числа чиновников, которые не планируют участвовать в будущих парламентских выборах. Главой Минэкономики стал глава национальной системы электропередачи Словакии (SEPS) Петер Довгун, минсельхоз возглавит Йозеф Биреш, руководивший ранее управлением ветеринарного и продовольственного контроля.

Решение назначить новый кабинет министров было принято после отставки нынешнего главы правительства Словакии Эдуарда Хегера на фоне правительственного кризиса. Новое правительство будет работать до парламентских выборов, запланированных на 30 сентября.

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