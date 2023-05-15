Назначено новое правительство Словакии

Президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила новый кабинет министров. Об этом пишет РИА Новости.

Кабинет министров, как и предполагалось, возглавит Людовит Одор, который ранее занимал пост заместителя главы Нацбанка Словакии.

Правительство составлено из числа чиновников, которые не планируют участвовать в будущих парламентских выборах. Главой Минэкономики стал глава национальной системы электропередачи Словакии (SEPS) Петер Довгун, минсельхоз возглавит Йозеф Биреш, руководивший ранее управлением ветеринарного и продовольственного контроля.