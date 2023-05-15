В Сербии скончалась ученица, раненная при стрельбе в школе Белграда 3 мая. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии со ссылкой на минздрав.

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Уточняется, что девочка проходила лечение в Университетской детской клинике на улице Тиршова в Белграде. При стрельбе она получила тяжелые ранения. Таким образом, число жертв инцидента возросло до 10. Как передает Радио и телевидение Сербии, пациентка скончалась сегодня утром, несмотря на срочные хирургические вмешательства и предпринятые меры интенсивного лечения.

В Сербии 3 мая подросток открыл огонь по сверстникам в школе в центре Белграда. Среди убитых — восемь школьников и охранник. Шестеро детей и учитель были ранены.

13-летний мальчик пришел в школу с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью.

После произошедшего президент Сербии Александар Вучич заявил, что несовершеннолетний стрелок будет помещен в психиатрическую больницу.