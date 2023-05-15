В Сербии скончалась ученица, раненная при стрельбе в школе Белграда 3 мая
В Сербии скончалась ученица, раненная при стрельбе в школе Белграда 3 мая. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии со ссылкой на минздрав.
Уточняется, что девочка проходила лечение в Университетской детской клинике на улице Тиршова в Белграде. При стрельбе она получила тяжелые ранения. Таким образом, число жертв инцидента возросло до 10. Как передает Радио и телевидение Сербии, пациентка скончалась сегодня утром, несмотря на срочные хирургические вмешательства и предпринятые меры интенсивного лечения.
В Сербии 3 мая подросток открыл огонь по сверстникам в школе в центре Белграда. Среди убитых — восемь школьников и охранник. Шестеро детей и учитель были ранены.
13-летний мальчик пришел в школу с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью.
После произошедшего президент Сербии Александар Вучич заявил, что несовершеннолетний стрелок будет помещен в психиатрическую больницу.
Позднее стало известно, что министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку после стрельбы в одной из школ Белграда.