Президент Казахстана отказался праздновать юбилей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался праздновать 70-летний юбилей, 17 мая глава государства проведет в рабочем режиме. Об этом сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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По его словам, в пресс-службу Токаева поступают журналистские вопросы о том, как президент планирует отметить свой день рождения.

«Сообщаем, что никаких мероприятий в связи с этим не запланировано. Президент не поддерживает такие меры», — написал он.