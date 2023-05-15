Президент ЮАР отказался выбрать сторону в украинском кризисе

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Кейптаун не будет вставать на сторону какой-либо страны или группы государств в украинском кризисе. Об этом сообщается на официальном сайте политика.

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Рамафоса подчеркнул, что с момента установления демократии в течение почти 30 лет ЮАР проводит независимую внешнюю политику.

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«Однако с началом российско-украинского конфликта на страну оказывается чрезвычайное давление, чтобы она отказалась от своей позиции неприсоединения и приняла сторону в том, что, по сути, является соперничеством между Россией и Западом», - заявил он.

Рамафоса подчеркнул, что в рамках своего опыта борьбы с апартеидом, официальной политикой расовой дискриминации и сегрегации, в ЮАР научились преодолевать политические разногласия и налаживать отношения с самыми разными странами, что в итоге помогло сформировать внешнюю политику Южной Африки.

«Это сочеталось с твердой верой в ценность инклюзивного многостороннего мирового порядка и мирного разрешения конфликтов посредством диалога», - отметил президент ЮАР.

Именно поэтому Южная Африка вступила в Движение неприсоединения, форум 120 стран, которые формально не присоединяются к какому-либо крупному силовому блоку и не противостоят ему.

«Мы всегда были тверды в этом вопросе: Южная Африка не была и не будет втянута в борьбу между мировыми державами», - подчеркнул Рамафоса.

В то же время он заявил, что это не означает, что у ЮАР нет позиции по украинскому кризису: Кейптаун считает, что международному сообществу необходимо работать сообща, чтобы срочно добиться прекращения боевых действий и предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.

В заключение Рамафоса заявил, что украинский кризис не будет разрешен военными средствами, его решение должно стать политическим.

Рамафоса ранее заявлял, что НАТО создало украинский кризис, спровоцировав Россию. По его мнению, кризиса можно было бы избежать, если бы альянс не расширялся на восток.

Президент подчеркивал, что «не может мириться с применением силы и нарушением международного права», но отказался осудить Россию.