«Человек, обрушивший банк Англии»: Что известно о Джордже Соросе?

В ночь с 14 на 15 мая начали распространяться слухи о смерти от сердечного приступа американского инвестора и миллиардера Джорджа Сороса (George Soros). Кто такой Джордж Сорос и чем именно он знаменит, разбирался «Рамблер».

Слухи о смерти Сороса

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Первым о смерти трейдера и финансиста Джорджа Сороса сообщил сегодня известный в США блогер Мэтт Уоллес. Об этом пишет Life.

«Ходят слухи, что Джордж Сорос только что скончался от сердечного приступа», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В свою очередь британская газета The Sun назвала сообщение о смерти 92-летнего Джорджа Сороса фейком, подчеркнув, что «на самом деле он жив и здоров».

При этом журналисты отметили, что информация о смерти американского финансиста уже не первый раз попадает в заголовки новостей. В частности, в 2013 году агентство Reuters случайно опубликовало некролог, посвященный Соросу. Однако затем быстро удалило его.

«Человек, обрушивший банк Англии»

Джордж Сорос родился 12 августа 1930 года в Будапеште в еврейской семье. Его настоящее имя Дьердь Шварц. В 1936 году семья будущего финансиста сменила фамилию Шварц на венгерскую Шорош. А в 1947 году они эмигрировали в Великобританию, где стали Соросами, пишет ТАСС.

Сорос окончил Лондонскую школу экономики. После вуза начал заниматься финансами. В 1969 году Сорос стал совладельцем хеджевого фонда Double Eagle. В 1973 г. на основе этого фонда в партнерстве с Джимом Роджерсом он создал сеть инвестиционных фондов Quantum Group. В результате рискованных операций с ценными бумагами, а также на товарных и валютных рынках, за первые 10 лет существования прибыль сети фондов составила 3365%.

Также в 1970-х Сорос заработал 300 миллионов долларов на Арабо-израильском конфликте, купив акции оборонного комплекса США, отмечает Ura.ru.

Однако наибольшую известность Джорджу Соросу принесли его валютные спекуляции. В 1992-м он играл на понижении английского фунта, что принесло бизнесмену около миллиарда долларов. Тогда Сороса стали называть «человеком, обрушившим банк Англии».

Также ряд экспертов считает, что Сорос сыграли значительную роль в экономическом кризисе 1997 года в Азии и 1998 года в России, когда российское правительство объявило технический дефолт.

Также американского финансиста неоднократно обвиняли в манипуляциях ценными бумагами, количество упоминаний в негативном контексте в соцсетях - более 60 000 раз в день.

Фонд «Открытое общество»

В 1979 году Сорос создал фонд «Открытое общество». Его филиалы стали открываться в странах соцлагеря, а также в Китае. Целями организации Сорос называл создание «открытого общества в тоталитарных государствах», напоминает «Лента.ру».

Финансирование от фонда Сороса получали такие крупные международные правозащитные организации как Amnesty International и Human Rights Watch, а также International Crisis Group. В 2015 году Генеральная прокуратура России признала фонды Сороса «Открытое общество» и «Содействие» нежелательными организациями.

При этом основанный Соросом фонд ежегодно тратит около 400 миллионов долларов на проекты по всему миру. А в США через структуры фондов финансиста осуществляется целый ряд проектов, самым масштабным из которых являются: борьба за легализацию наркотиков, внедрение в медицинскую практику марихуаны и движение за свободу гендерной идентичности.

В 2017 году Джордж Сорос передал Фонду большую часть своего состояния - почти $18 млрд, что сделало «Открытое общество» вторым по величине активов ($19 млрд) благотворительным фондом в США.

Влияние Сороса на мировую политику

Значительное влияние Джордж Сорос и его структуры оказали и на мировую политику. Он сыграл важную роль в «бархатных» революциях в Европе в конце XX века, а также в грузинской «революции роз».