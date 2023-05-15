Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море «озером НАТО»
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс назвал Балтийское море «озером НАТО».
«Чрезвычайно важно, что Балтийское море сейчас является «озером НАТО», — заявил Цахкна в интервью изданию Newsweek.
Он отметил, что это меняет ситуацию в стратегическом плане.
Ранее в Финляндии началась серия из двух учений, в которых всего примут участие около 8 тыс. человек, в том числе из Соединённых Штатов, Великобритании, Швеции и Норвегии.