Главный прокурор Болгарии отказался подавать в отставку

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев на брифинге в понедельник категорически отказался подавать в отставку.

"Меня попросили в понедельник подать в отставку, проявить благоразумие, иначе кто-то начнет показывать некие видеоклипы, также вспоминали и мою семью", - сообщил Гешев, после чего продемонстрировал свое заявление об отставке и разорвал его.

"Все время работал в интересах Болгарии и безопасности ее граждан. Может быть, и допускал ошибки, но ничего не делал умышленно", - сказал он.

Главный прокурор сообщил о беспрецедентном политическом давлении, которое оказывается на прокуратуру и членов Высшего судебного совета, чтобы они поддержали требование о его отставке.

Ранее о необходимости отстранения прокурора республики в связи с нанесенным им ущербом престижу судебной власти заявила кандидат на пост премьер-министра Болгарии Мария Габриэль. После этого отставки главного прокурора потребовали шесть членов Прокурорской коллегии Высшего судебного совета. В разное время отставки Гешева требовали представители практически всех ведущих политических партий страны, а также глава государства.