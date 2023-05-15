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Венгрия оценила мирный план Китая как основу для урегулирования на Украине

Будапешт оценивает мирный план Китая как возможную основу для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на переговорах в Пекине с главой МИД КНР Цинь Ганом, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что воинственная риторика в глобальном масштабе чрезвычайно сильна, поэтому «надо усилить голос лагеря мира», в котором Венгрия «придает большое значение роли Пекина».

«Мы поддерживаем мирные усилия Китая. Мы благодарны за мирный план и надеемся, что он станет основой для дискуссий о достижении мира в нашем регионе», — подчеркнул Сийярто.

Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства обвинил США в желании включить страну в конфликт на Украине. По его мнению, посол США в Венгрии Дэвид Прессман хочет втянуть принадлежащий к «мирному лагерю» Будапешт в конфликт.

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