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В Польше назвали мирные переговоры по Украине преждевременными

Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач считает, что мирные переговоры по Украине преждевременны до наступления одной из сторон. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, что на этом этапе мирные переговоры были бы преждевременными. На этом этапе пока одна или другая сторона не проведет каких-либо наступательных или контрнаступательных действий, трудно говорить о готовности двух сторон», - подчеркнул Пшидач.

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Он также добавил, что вооружение доставляется на Украину не для того чтобы «не стараться вернуть свои собственные территории».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не планирует атаковать российские территории в рамках контрнаступления. По его словам, для этого нет ни намерения, ни достаточного количества вооружения.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что Запад требует от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территорий новых российских регионов.

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