Иванка Трамп вспомнила свою покойную мать Ивану в День матери

Дочь 41-летнего бывшего президента Дональда Трампа Ивана разместила на своем аккаунте в Instagram серию фотографий, посвященных первой годовщине смерти ее мамы. Об этом пишет People.

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"В первый День матери после смерти моей мамы я храню прекрасные воспоминания о моей маме и лелею привилегию быть матерью для моих трех замечательных детей: Арабеллы, Джозефа и Теодора", - подписала она фотографии.

Ивана умерла в своем доме в Нью-Йорке в июле 2022 года на 74-м году жизни.

В феврале Иванка также написала о матери в ее 74-й день рождения. Она назвала ее "самой смешной, умной и гламурной женщиной, которую знала".

Дональд Трамп, второй муж Иваны и отец Иванки, сообщил о смерти своей бывшей жены в сообщении на своем сайте Truth Social, назвав ее "замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая вела большую вдохновляющую жизнь".