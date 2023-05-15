Шансы Эрдогана на победу во втором туре президентских выборов оценили

Шансы действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на победу во втором туре президентских выборов составляют около 50 процентов, так же, как и у его оппонента. Вместе с тем, позиции Эрдогана можно считать чуть более крепкими ввиду того, что он готов предложить стране стабильность. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

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«Строго говоря, сейчас шансы на победу Эрдогана и оппозиции где-то 50 на 50. Соответственно, ожидать, что второй тур будет легким и бесконфликтным не приходится, — сказал Леви. — Вместе с тем, я полагаю, что у Эрдогана чуть более сильная позиция. Он может предложить стабильность, продолжение текущей политики. А оппозиция — весну, реформы».

Политолог заметил, что, хотя турецкое общество и устало от Эрдогана, тяготеет к обновлениям, все же стремление к более спокойной экономической ситуации в нем превалирует. Леви добавил, что в конечном итоге результат выборов может определить информационная накачка общества и агитация.

Леви также допустил, что Турцию ждут протесты при любом исходе выборов ввиду того, что голоса за двух кандидатов разделились практически поровну.

«Каждая сторона убеждена в своей победе, так что выступления будут. Неслучайно оба кандидата призывали сторонников не расходиться», — заметил собеседник «Ленты.ру».