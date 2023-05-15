Научный сотрудник Института по делам Японии при МИД Северной Кореи Ким Соль Хва заявила, что милитаризация Токио и союз с НАТО грозят Японии «крахом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

Эксперт заявила, что Япония с помощью США и НАТО стремится сдерживать соседние страны, используя украинский кризис в качества повода. По мнению Ким, Токио стремится «снять наручники мирной конституции», в девятой статье которой закреплен отказ от участия в боевых действиях и создания собственной армии.

«Япония при каждом случае твердит, что «сегодняшняя Украина - завтрашняя Восточная Азия» и «возможная ситуация в Тайване - возможная ситуация в Японии». Эти заявления проистекают из ее гнусного намерения оправдать военное вмешательство НАТО в регионе», - подчеркнула северокорейский эксперт.

Ким предупредила, что усиление «военного сговора» Токио с НАТО разрушит мир и стабильность в регионе, а саму Японию приведет к «необратимой изоляции и краху».

В мае 2023 года глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси подтвердил, что Токио ведет переговоры по открытию офиса НАТО в Японии.

Хаяси назвал украинский кризис событием, заставившим Японию переосмыслить региональную безопасность. По его словам, хотя Япония и не является членом альянса, открытие офиса НАТО станет сигналом, что партнеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе «очень устойчиво взаимодействуют» с альянсом.