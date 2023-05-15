Командующий НАТО раскрыл новую стратегию альянса
В НАТО создают новую стратегию. Как сообщает финская газета Helsingin Sanomat, командующий Филипп Лавин рассказал, что она будет носить название «Диана».
«НАТО в настоящее время очень сосредоточена на новых технологиях. Эта работа проводится, например, в новом органе, ориентированном на инновации, под названием "Диана"», — заявил Лавин.
Ввести в эксплуатацию ее планируют в 2025 году. Ее цель — объединение союзников и частного сектора для развития в сфере технологий. Как отметил командующий, для этого нужно поддерживать сети испытательных центров и «ускорители» развития стран альянса.
Лавин также напомнил, что НАТО поддержали украинские войска и население спутниками бизнесмена Илона Маска Starlink. Он отметил, что технологии позволяют жителям и дальше использовать интернет. Также командующий упомянул о технологической помощи от других крупных западных компаний — Microsoft и Google.