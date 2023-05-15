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Командующий НАТО раскрыл новую стратегию альянса

В НАТО создают новую стратегию. Как сообщает финская газета Helsingin Sanomat, командующий Филипп Лавин рассказал, что она будет носить название «Диана».

Командующий НАТО раскрыл новую стратегию альянса
© flickr.com

«НАТО в настоящее время очень сосредоточена на новых технологиях. Эта работа проводится, например, в новом органе, ориентированном на инновации, под названием "Диана"», — заявил Лавин.

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Ввести в эксплуатацию ее планируют в 2025 году. Ее цель — объединение союзников и частного сектора для развития в сфере технологий. Как отметил командующий, для этого нужно поддерживать сети испытательных центров и «ускорители» развития стран альянса.

Лавин также напомнил, что НАТО поддержали украинские войска и население спутниками бизнесмена Илона Маска Starlink. Он отметил, что технологии позволяют жителям и дальше использовать интернет. Также командующий упомянул о технологической помощи от других крупных западных компаний — Microsoft и Google.

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