В Великобритании анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Глава кабмина Великобритании Риши Сунак намерен объявить сегодня о новом пакете помощи для Украины, куда будут включены зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности. Об этом со ссылкой на правительство страны сообщил телеканал Sky News.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, совершающим большое европейское турне.

«Сунак подтвердит сегодня дальнейшую поставку сотен ракет ПВО и других систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км», - отмечается в статье.

При этом глава правительства Великобритании уже заявил, что Лондон «не имеет права подвести» Киев, который противостоит Москве.

Ранее, по данным Минобороны России, украинские военные самолеты нанесли ракетный удар по предприятию «Полипак» и комбинату «Милам» в городе Луганске, использовав «поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow». В результате удара пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.