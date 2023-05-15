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Эрдоган набрал 49,40% голосов на выборах президента Турции

Глава Центризбиркома Турции Ахмет Йенер сообщил, что действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,4% голосов на президентских выборах, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. Об этом глава ЦИК сказал в эфире турецкого телевидения, передает РИА Новости.

Эрдоган набрал 49,40% голосов на выборах президента Турции
© Газета.Ru

По словам Йенера, всего по Турции открыты 99,3% из более 192 тысяч урн. 27 урн еще остаются не открытыми.

В рамках зарубежного голосования открыты 84% урн, но не открыты еще более полутора тысяч урн.

Как уточнил глава ЦИК Турции, по состоянию на 09:45 по местному времени (совпадает с мск) за Эрдогана проголосовали 49,4%, за Кылычдароглу — 44,96%, а за Синана Огана от коалиции Ata — 5,2%.

Голосование на выборах президента Турции началось 14 мая.

Ранее сообщалось, что центральная избирательная комиссия Турции признала недействительными более 1 млн бюллетеней на голосованиях по выбору президента страны.

Стало известно также, что более половины (54,47%) избирателей Турции, которые голосовали на избирательных участках на территории РФ на президентских выборах республики, поддержали единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

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