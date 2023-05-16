Толчки неизвестного характера зафиксированы вблизи места подрыва "Северных потоков"

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки неустановленного характера в районе острова Борнхольм в Балтийском море, вблизи которого в сентябре 2022 года были взорваны газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Геологической службы Дании и Гренландии (Geus).

Как отмечает издание, поначалу сейсмологи подумали, что толчки 13 мая были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но, изучив данные, они исключили эти возможности.

Специалисты заявили, что подземные толчки могли представлять из себя волны акустического давления, исходящие от одного или нескольких событий, произошедших где-то в атмосфере.

В Geus заявили, что пока не могут понять, чем были вызваны эти волны.