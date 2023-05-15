Пока вы спали: Выгода России от «евразийского окольного пути» и новые санкции против РФ

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Для граждан Грузии начал действовать безвизовый режим с Россией

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Граждане Грузии с 15 мая смогут приехать в Россию без оформления визы, для этого достаточно лишь предъявить паспорт на границе. Указом президента России от 10 мая визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, отменен, пишет «Парламентская газета».

В Минтрансе пояснили изданию, что ведется подготовка к возобновлению полетов в Грузию. Российские авиакомпании намерены запустить семь прямых рейсов еженедельно из Москвы в Тбилиси и обратно. Однако сроки возобновления авиасообщения пока не называются.

Страны G7 объявят о расширении санкций против энергетики России

Лидеры стран G7 на саммите в Японии, который пройдет 19-21 мая, намерены объявить о новых мерах по ужесточению рестрикций против энергетического сектора России и по предотвращению обхода антироссийских санкций. Об этом пишет Reuters.

Страны «Большой семерки» собираются пресечь «обход санкций с участием третьих стран», нанести ущерб энергетическому российскому сектору, а также «ограничить торговлю, которая поддерживает Вооруженные силы России».

Франция пообещала Украине колесные танки AMX-10RC

Париж намерен в ближайшие несколько недель оснастить несколько батальонов ВСУ бронетехникой, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC, а также помочь в обучении украинских военнослужащих. Об этом со ссылкой на совместное заявление, распространенное по итогам встречи лидеров Франции и Украины, пишет ТАСС.

«В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC», - отмечается в заявлении, распространенном Елисейским дворцом.

Французская стороны также подчеркнула, что поможет Киеву не только в военной, но и в гуманитарной сфере.

Эрдоган не смог победить в первом туре президентских выборов в Турции

По итогам обработки ста процентов бюллетеней действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов в ходе голосования на президентских выборах в стране. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, набрал 45%. Такая информация была озвучена в эфире телеканала TRT Haber.

Так как ни один из кандидатов не смог набрать необходимый минимум в 50% плюс один голос, 28 мая пройдет второй тур выборов. В нем примут участие Эрдоган и Кылычдароглу.

WSJ: Россия пользуется «евразийским окольным путем» для обхода санкций

WSJ узнала о выгоде России от «евразийского окольного пути»

В 2022 году резко вырос экспорт из США и ЕС в соседние с Россией страны, которые стали «крупным перевалочным пунктом для американских и европейских компьютерных чипов, лазеров и другой продукции гражданского и военного назначения». Об этом со ссылкой на собственные данные и западных чиновников сообщает газета The Wall Street Journal.