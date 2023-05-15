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Молдавия инициирует выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Молдавия намерена инициировать процедуру выхода республики из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу в ходе брифинга, передает ТАСС.

Молдавия инициирует выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ
© globallookpress.com

Он назвал структуры СНГ «бесполезными» для республики. Председатель также отметил, что перед принятием соответствующего решения он проконсультировался с президентом республики Майей Санду, представителями правящей Партии действия и солидарности, а также с населением.

Вопрос о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ начал подниматься в Молдавии с 2022 года.

11 мая стало известно, что парламент страны проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Власти Молдавии с минувшего года игнорируют заседания СНГ и ЕАЭС. Там страна выступает наблюдателем.

Накануне, как стало известно, президенту Молдавии Майи Санду удалось обсудить привлечение финансирования для реализации проектов в разных сферах с помощью Агентства США по международному развитию (USAID).

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