Молдавия инициирует выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Молдавия намерена инициировать процедуру выхода республики из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу в ходе брифинга, передает ТАСС.

Он назвал структуры СНГ «бесполезными» для республики. Председатель также отметил, что перед принятием соответствующего решения он проконсультировался с президентом республики Майей Санду, представителями правящей Партии действия и солидарности, а также с населением.

Вопрос о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ начал подниматься в Молдавии с 2022 года.

11 мая стало известно, что парламент страны проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Власти Молдавии с минувшего года игнорируют заседания СНГ и ЕАЭС. Там страна выступает наблюдателем.