Молдавия инициирует выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ
Молдавия намерена инициировать процедуру выхода республики из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу в ходе брифинга, передает ТАСС.
Он назвал структуры СНГ «бесполезными» для республики. Председатель также отметил, что перед принятием соответствующего решения он проконсультировался с президентом республики Майей Санду, представителями правящей Партии действия и солидарности, а также с населением.
Вопрос о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ начал подниматься в Молдавии с 2022 года.
11 мая стало известно, что парламент страны проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
Власти Молдавии с минувшего года игнорируют заседания СНГ и ЕАЭС. Там страна выступает наблюдателем.
Накануне, как стало известно, президенту Молдавии Майи Санду удалось обсудить привлечение финансирования для реализации проектов в разных сферах с помощью Агентства США по международному развитию (USAID).