В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней
На прошедших у Турции выборах президента при подсчете голосов не были учтены более 1 млн бюллетеней, сообщили в Центризбиркоме страны. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточнили в ведомстве, бланки были признаны недействительными по разным причинам.
Напомним, после подсчета 100% голосов действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал большинство голосов - 49,24%. Однако этого не хватило для победы на президентских выборах. Его основной противник, оппозиционер Кемаль Кылычоглу, набрал 45,06%.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в президентские выборы в Турции. Он подчеркнул, что несмотря на заявления турецких политиков, доказательств такого вмешательства не существует.