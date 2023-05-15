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В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней

На прошедших у Турции выборах президента при подсчете голосов не были учтены более 1 млн бюллетеней, сообщили в Центризбиркоме страны. Об этом пишет РИА Новости.

В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней
© globallookpress.com

Как уточнили в ведомстве, бланки были признаны недействительными по разным причинам.

Напомним, после подсчета 100% голосов действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал большинство голосов - 49,24%. Однако этого не хватило для победы на президентских выборах. Его основной противник, оппозиционер Кемаль Кылычоглу, набрал 45,06%.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в президентские выборы в Турции. Он подчеркнул, что несмотря на заявления турецких политиков, доказательств такого вмешательства не существует.

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