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AFP: спецпредставитель КНР начнет визит в Киев 16 мая

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй начнет свой визит в Киев во вторник, 16 мая, в рамках европейского турне в целях урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в украинских властях, передает РИА Новости.

Спецпредставитель КНР начнет визит в Киев 16 мая
© РИА Новости

Уточняется, что Ли Хуэй будет находиться в Киеве 16 и 17 мая.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщал, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начиная с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

24 февраля Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель также говорил о готовности Евросоюза "серьезно взаимодействовать" с Китаем по "поиску решения" в украинском конфликте.

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