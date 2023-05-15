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СМИ: НАТО вновь не пригласит Украину вступить в альянс

НАТО снова откажет Украине во вступлении на ближайшем саммите, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Как сообщает ТАСС, об этом пишет газета The Washington Post.

WP: Украину решили не приглашать вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе
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Согласно информации издания, полученной от источников из числа должностных лиц, среди членов альянса «сложился консенсус относительно того, что НАТО во время встречи 11-12 июля не направит Украине официальное приглашение о вступлении». Сейчас страны Восточной Европы добиваются конкретных шагов по направлению к этой цели, тогда как США и ряд стран Западной Европы призывают к более осторожным решениям. В их число могут войти бюрократическое обновление до органа между НАТО и Украиной, а также решения по дальнейшему расширению технической поддержки НАТО оборонному сектору Украины.

Сейчас члены блока обсуждают возможность нарастить военное взаимодействие с Киевом. Кроме того, союзники планируют установить потенциальные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс. Издание также отмечает, что страны Балтии предлагают направить официальное приглашение стране.

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В публикации также подчеркивается, что США и их союзники в Западной Европе считают, что вместо приглашения Украине необходимо и дальше предоставлять военную помощь. В частности, администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы предоставление Киеву постоянной поддержки на поле боя по мере ее подготовки к контрнаступлению рассматривалось странами НАТО в числе приоритетных задач.

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