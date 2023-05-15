WP: Украину решили не приглашать вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе

НАТО снова откажет Украине во вступлении на ближайшем саммите, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Как сообщает ТАСС, об этом пишет газета The Washington Post.

Согласно информации издания, полученной от источников из числа должностных лиц, среди членов альянса «сложился консенсус относительно того, что НАТО во время встречи 11-12 июля не направит Украине официальное приглашение о вступлении». Сейчас страны Восточной Европы добиваются конкретных шагов по направлению к этой цели, тогда как США и ряд стран Западной Европы призывают к более осторожным решениям. В их число могут войти бюрократическое обновление до органа между НАТО и Украиной, а также решения по дальнейшему расширению технической поддержки НАТО оборонному сектору Украины.

Сейчас члены блока обсуждают возможность нарастить военное взаимодействие с Киевом. Кроме того, союзники планируют установить потенциальные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс. Издание также отмечает, что страны Балтии предлагают направить официальное приглашение стране.