WP: Украину решили не приглашать вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе

Источник рассказал газете The Washington Post, что страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе, который намечен на июль. Но будет обсуждаться возможность наращивания взаимодействия с Киевом и потенциальное установление сроков его вступления в военный блок.

Так, «среди 31 члена альянса, несмотря на призывы Киева, сложился консенсус относительно того, что НАТО во время встречи 11–12 июля не направит Украине официальное приглашение о вступлении».

Восточноевропейские страны, утверждает источник, хотят увидеть конкретные шаги по вступлению, включая взятие обязательств относительно сроков вступления Украины в альянс.

В то же время США и ряд западноевропейских стран выступают только за маленькие шаги в этом направлении.