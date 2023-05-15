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WP: Украину решили не приглашать вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе

Источник рассказал газете The Washington Post, что страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе, который намечен на июль. Но будет обсуждаться возможность наращивания взаимодействия с Киевом и потенциальное установление сроков его вступления в военный блок.

WP: Украину решили не приглашать вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе
© globallookpress.com

Так, «среди 31 члена альянса, несмотря на призывы Киева, сложился консенсус относительно того, что НАТО во время встречи 11–12 июля не направит Украине официальное приглашение о вступлении».

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Восточноевропейские страны, утверждает источник, хотят увидеть конкретные шаги по вступлению, включая взятие обязательств относительно сроков вступления Украины в альянс.

В то же время США и ряд западноевропейских стран выступают только за маленькие шаги в этом направлении.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Берлин. Ранее Зеленский сообщал, что 13 мая в Риме он провел встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем Совета Министров Джорджем Мелони. Кроме того, он встретился с папой Римским Франциском. Он выразил надежду, что разговор с папой будет иметь исторические последствия для Украины. По его словам, на сегодняшний день есть и совместная декларация с Италией относительно вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

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