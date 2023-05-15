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В США выразили опасения из-за нового шага России

США следует забеспокоиться из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном. Об этом пишет 19FortyFive.

В США выразили опасения из-за нового шага России
© Reuters

Как заявили обозреватели издания Джеймс Филлипс и Питер Брукс, Вашингтону и его союзникам необходимо срочно предпринять новые шаги «по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, прежде чем национальным интересам Америки будет нанесен дополнительный урон».

Авторы материала указали на укрепление сотрудничества Москвы и Тегерана. Этот союз подрывает интересы США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке, выразили они опасения.

В статье говорится о планах Ирана закупить у России истребители Су-35 четвертого поколения и другую технику. Также есть опасения, что Москва может помочь Тегерану в ядерной программе и в вопросе ракет большой дальности.

Филлипс и Брукс добавили, что администрация президента США Джо Байдена провалила задачу по сдерживанию «опасного разрастающегося союза», подвергая в этой связи своих союзников «растущей угрозе».

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) готовит санкции против помогающих России компаний. В черный список ЕС могут попасть десятки компаний из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана, помогающих России в обходе ограничений.

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