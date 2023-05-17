Венгрия поддержала мнение Франции о стратегической автономии Европы

Венгрия согласна с Францией в том, что Европе необходима стратегическая автономия, которая позволит ей отстаивать свои интересы. Об этом сообщила президент Венгрии Каталин Новак, встретившаяся во вторник с французским коллегой Эмманюэлем Макроном во время саммита Совета Европы в Рейкьявике.

Она отметила, что перед началом совещания провела консультации с французским лидером. "Европе нужна стратегическая автономия, чтобы иметь возможность принимать решения в собственных интересах. Нам нужен мир на Украине как можно скорее. Мы рассчитываем друг на друга", - написала Новак на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент Венгрии добавила, что намерена говорить о необходимости мира на Украине не только на саммите Совета Европы, но и на других международных форумах, в том числе в четверг с трибуны ООН в Нью-Йорке.