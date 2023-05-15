В Турции обработали 99,9 процента бюллетеней на выборах президента

Число голосов за Кемаля Кылычдароглу на выборах главы Турции по результатам проверки 99,9% бюллетеней выросло до 45%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственный телеканал TRT Haber.

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов.

Агентство напоминает, что 28 мая в стране пройдет второй тур голосования, если ни одному из кандидатов не удастся набрать 50% голосов.

На пост главы турецкого государства претендуют трое: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса; Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также Синан Оган — от альянса Ata.